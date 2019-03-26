В Магнитогорске в ходе перестрелки один человек ранен

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 26 марта, произошел конфликт со стрельбой. Один человек получил огнестрельное ранение.

ЧП произошло районе дома № 149/2 на проспекте Карла Маркса. Очевидцы рассказывают, что слышали звуки выстрелов. Затем на месте разборок появился ОМОН, сотрудники Росгвардии и полиции. Территория была оцеплена. Участники потасовки задержаны.

По предварительной информации, в результате конфликта один человек получил огнестрельное ранение.

«По данному факту в полиции Магнитогорска проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области также сообщили, что сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.