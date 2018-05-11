В Магнитогорске водитель иномарки, врезавшейся в дерево, скончался в больнице

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель иномарки врезался в дерево. От полученных травм он скончался в больнице.

Авария произошла 10 мая в 13.30 около дома 56 по улице Чкалова.

«33-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. После машина въехала в припаркованный автомобиль «Лада Гранта», - сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия виновник аварии получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.