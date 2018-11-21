В Магнитогорске выясняют, как на козырьке подъезда оказался мертвый парень

В Магнитогорске (Челябинская область) вчера, 20 ноября, около половины одиннадцатого утра спасатели сняли с подъездного козырька дома по улице Герцена труп молодого человека. Как парень там оказался, убийство это было или самоубийство, пока неясно.

На место происшествия выезжала следственная бригада. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. Больше никакой информации в Ленинском межрайонном следственном отделе не предоставили.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Магнитогорском поисково-спасательном отряде, молодой человек, снятый с козырька, - 1994 года рождения.

По предварительным данным, парень жил в этом доме на четвертом этаже. Говорят, что все окна в его квартире были закрыты. Пока неизвестно, сколько времени он пролежал на козырьке до того, как его труп из своего окна увидела живущая по соседству женщина.