В Магнитогорске за хищение будут судить начальника бронетанковой воинской части

В Челябинской области перед судом предстанет начальник бронетанковой службы воинской части Александр Григорьев. Он похитил и продал 16 электродвигателей.

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Чебаркульскому гарнизону окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении начальника бронетанковой службы воинской части № 86274 Александра Григорьева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Растрата имущества, вверенного виновному, совершенная в особо крупном размере».

«В ходе предварительного следствия установлено, что в 2016 году акционерное общество «103 бронетанковый ремонтный завод» в рамках государственного контракта выполняло работы по оперативному восстановлению и ремонту бронетанковой техники войсковой части 89547. Григорьев, занимавший в тот период времени должность начальника бронетанковой службы указанной воинской части, уговорил представителей БРТЗ не устанавливать на военную технику 16 электродвигателей, а передать их ему. При этом офицер подписал акты приемки выполненных работ, согласно которым монтаж указанного оборудования был произведен», - говорится в сообщении главного военного следственного управления России.

В последующем электродвигатели доставили на территорию воинской части, однако на соответствующий учет не поставили. Весной 2018 года Григорьев вывез их за пределы части и продал. Указанными действиями офицер причинил военному ведомству ущерб на сумму более двух миллионов рублей. При попытке продать электродвигатели за рубеж покупателя задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Уголовное дело направлено в Магнитогорский гарнизонный военный суд для.