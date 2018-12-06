В Магнитогорске за взятки будут судить экс-начальника управления культуры

Дело экс-начальника управления культуры Магнитогорска Александра Логинова, обвиняемого в получении взяток, направлено в суд. «Погорел» чиновник на охране ледового городка.

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления культуры администрации Магнитогорска Александра Логинова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взяток.

«По версии следствия, в период 2014-2016 годов обвиняемый давал сотрудникам подведомственного ему муниципального учреждения «Магнитогорское концертное объединение» незаконные указания о заключении с одной из коммерческих организаций договоров на оказание услуг по охране ледового городка в городе Магнитогорске без проведения конкурсной процедуры. За указанные действия Логинов получал от директора данной коммерческой организации взятки, общий размер которых составил 50 тысяч рублей», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Валентин Ведерников.

Логинову предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных статьей «Превышение должностных полномочий» и трех эпизодов преступлений, предусмотренных статьей «Получение взятки за незаконные действия».

Преступление выявлено сотрудниками УМВД России Магнитогорску, которые также осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.