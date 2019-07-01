Присылайте свои новости

В одиннадцать часов вечера 18 июля, в Магнитогорске (Челябинская область)загорелся психоневрологический диспансер. Грамотные действия персонала и сотрудников МЧС помогли предотвратить серьезные последствия.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в психоневрологический диспансер происходило задымление в подвале. Учитывая, что это здание с массовым и круглосуточным пребыванием людей, пожару был присвоен повышенный номер сложности. До прибытия спасателей из больницы, благодаря грамотным действиям персонала, были эвакуированы 146 человек.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения справились с возгоранием в течение нескольких минут. Площадь пожара составила пять квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. К реагированию на происшествие привлекались 38 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 32 человека, 10 единиц техники», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

На данный момент все пациенты и персонал вернулись в медучреждение. Что послужило причиной возникновения пожара, будет известно после заключения сотрудников отдела дознания.