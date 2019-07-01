Присылайте свои новости

В Магнитогорске загорелась психбольница
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 10:14

В одиннадцать часов вечера 18 июля, в Магнитогорске (Челябинская область)загорелся психоневрологический диспансер. Грамотные действия персонала и сотрудников МЧС помогли предотвратить серьезные последствия.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в психоневрологический диспансер происходило задымление в подвале. Учитывая, что это здание с массовым и круглосуточным пребыванием людей, пожару был присвоен повышенный номер сложности. До прибытия спасателей из больницы, благодаря грамотным действиям персонала, были эвакуированы 146 человек.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения справились с возгоранием в течение нескольких минут. Площадь пожара составила пять квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. К реагированию на происшествие привлекались 38 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 32 человека, 10 единиц техники», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

На данный момент все пациенты и персонал вернулись в медучреждение. Что послужило причиной возникновения пожара, будет известно после заключения сотрудников отдела дознания.

Отправить новость
Среда обитания
Сегодня, 10:31
Лавров: Трава сейчас – это порох
Жара в Челябинской области повышает класс пожарной опасности
Происшествия
01.07.19 10:09
Организована проверка по факту крупного пожара на городской ярмарке в Магнитогорске
Среда обитания
27.06.19 11:40
460°C на озере Курочкино
Челябинские журналисты оценили ситуацию на обмелевшем водоеме под Копейском
Происшествия
24.06.19 08:41
В пострадавшем от пожара доме работает комиссия по обследованию имущества граждан
Вчера, 09:59
Суд продлил срок домашнего ареста Михаила Смирнова, который является фигурантом громкого дела Бахаева
17.07.19 13:30
Полицейский из Магнитогорска попался на получении взятки
17.07.19 12:50
В Челябинске на улице Советской, которую сделали односторонней, в лобовую столкнулись две иномарки
17.07.19 11:01
Из-за самовольного монтажа газового оборудования участились случаи затопления внутридомовых газопроводов
17.07.19 10:57
В Челябинске из машины украли один миллион рублей
17.07.19 10:18
В Челябинской области ищут пилота, посадившего самолет на озеро Тургояк
16.07.19 14:55
В Челябинской области с начала года число погибших на водоемах детей выросло в 4 раза
16.07.19 13:34
Сотрудник Росреестра и председатель кооператива воровали средства маткапитала
16.07.19 12:18
Фитнес-тренер из Магнитогорска снабжал клиентов анаболиками
16.07.19 11:42
В Кунашаке сын местного депутата насмерть сбил мужчину и супругу полицейского в отставке
Политика
Вчера, 17:06
Восьмой визит президента
Путин прибудет в Магнитогорск ночью
Общество
16.07.19 13:36
В Челябинской области так и не могут навести порядок с платной рыбалкой
Последние новости
Сегодня, 10:21
Происшествия
Чтобы не платить долги жительница Челябинска семь раз сменила фамилию и отчество
Вчера, 18:05
Происшествия
Прокурор области потребовал ускорить расследование уголовного дела по общественному транспорту
Вчера, 17:28
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 июля
Вчера, 16:39
Общество
В Магнитогорске можно пройти «километры добра»
Вчера, 15:54
Происшествия
Екатеринбуржец с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию Златоуста мобильники и сим-карты
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 10:21
Происшествия
Чтобы не платить долги жительница Челябинска семь раз сменила фамилию и отчество
Вчера, 18:05
Происшествия
Прокурор области потребовал ускорить расследование уголовного дела по общественному транспорту
Вчера, 15:54
Происшествия
Екатеринбуржец с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию Златоуста мобильники и сим-карты
17.07.19 13:30
Происшествия
Полицейский из Магнитогорска попался на получении взятки
17.07.19 11:01
Происшествия
Из-за самовольного монтажа газового оборудования участились случаи затопления внутридомовых газопроводов
Теги
пожар
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.