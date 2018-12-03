В Малом Бердяуше обгорела пенсионерка, спасая скот на пожаре

В Малом Бердяуше (Челябинская область) обгорела пенсионерка, спасая скот на пожаре. С сильнейшими ожогами женщину доставили в реанимацию.

Пожар произошел на частном подворье. Загорелся деревянный сарай. К моменту прибытия отделений 227-ой пожарной части из Бердяуша и 49 – ой пожарной части Сатки, хозяйка состоянии аффекта спасала из огня скот. Коров вывела сама, а вот коз и кроликов — не успела. Сгорело сено и трактор. Сама женщина даже не заметила, как сильно пострадала. Она обожгла лицо, кисти, спину и дыхательные пути. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в реанимационное отделение саткинской центральной районной больницы.

Огнеборцы во время тушения не смогли воспользоваться ближайшим противопожарным водоемом — он был в непригодном состоянии. Пришлось искать исправный гидрант. Таковой оказался в километре от места происшествия.

Сотрудники госпожнадзора устанавливают причину пожара. Предварительная — короткое замыкание ветхой электропроводки на скрутках.