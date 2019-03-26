В Миассе эксгибиционист пытался прорваться в детский дом

Из одежды – только тапочки: в Миассе (Челябинская область) задержали голого мужчину, который пытался попасть в детский дом. Он направлен на психоневрологическое обследование.

Видео голого мужчины, разгуливающего по миасским улицам, появилось в социальной сети в группе «Инцидент Миасс». Он пытался пообщаться с продавщицей газетного киоска, а затем отправился на территорию детского дома.

Там он и был задержан сотрудником Росгвардии, который находился на выходном и был не при исполнении, но не смог не остановить противоправные действия. Затем неадекватного мужчину передали сотрудникам полиции. Находился ли он под кайфом или страдает психическим расстройством, предстоит выяснить специалистам. Задержанный доставлен в психоневрологический диспансер для прохождения экспертизы.