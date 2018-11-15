В Миассе главный бухгалтер медицинского центра украла у минздрава почти полмиллиона рублей

В Миассе (Челябинская область) главный бухгалтер «Центра медицинской профилактики» похитила почти полмиллиона рублей. Суд пожалел мошенницу и оставил на свободе.

Миасский городской суд вынес приговор в отношении бухгалтера ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики», которая признана виновной в хищении бюджетных денег.

«Установлено, что главный бухгалтер ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств, принадлежащих министерству здравоохранения Челябинской области в лице ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики» на общую сумму 378 733 рублей. Ее действия были квалифицированы по статье «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», - сообщил исполняющий обязанности прокурора Миасса Дмитрий Шабалов.

Обвиняемая признана признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года условно.

Прокурором направлено исковое заявление о возмещении ущерба министерству здравоохранения Челябинской. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.