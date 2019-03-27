В Миассе накрыт склад с контрафактной водкой

В Миассе (Челябинская область) задержан квартет «алкогольных» бизнесменов. Из незаконного оборота изъято порядка семи тысяч бутылок с паленым алкоголем.

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Миасса установлен факт незаконного оборота алкогольной продукции. Полицейские при поддержке регионального управления Росгвардии задержали четырех местных жителей, которые занимались реализацией товара без маркировки. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, в гаражных боксах, где задержанные хранили контрафактную продукцию, стражи порядка обнаружили и изъяли 6928 бутылок с крепкими алкогольными напитками и 12 емкостей с этиловым спиртом объемом по 10 литров.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области