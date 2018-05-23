14:34
В Миассе вороны атаковали прохожих, защищая выпавшего из гнезда птенца
В Миассе (Челябинская область) вороны атаковали прохожих, защищая выпавшего из гнезда птенца. На помощь вороненку и прохожим пришли спасатели.
22 мая областным спасателям поступил вызов в детский сад №1 по улице Академика Павлова.
Воронёнок выпал из гнезда на детскую прогулочную площадку, в результате чего вороны атаковали всех, кто проходил мимо. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.
Прибыв на место, спасатели подобрали птенца и вывезли его с территории детского сада в лесопарковую зону.