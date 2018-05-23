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14:34

В Миассе вороны атаковали прохожих, защищая выпавшего из гнезда птенца

В Миассе (Челябинская область) вороны атаковали прохожих, защищая выпавшего из гнезда птенца. На помощь вороненку и прохожим пришли спасатели.

22 мая областным спасателям поступил вызов в детский сад №1 по улице Академика Павлова.

Воронёнок выпал из гнезда на детскую прогулочную площадку, в результате чего вороны атаковали всех, кто проходил мимо. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.

Прибыв на место, спасатели подобрали птенца и вывезли его с территории детского сада в лесопарковую зону.

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