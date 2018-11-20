В Миассе вынесен приговор преступному квартету, вымогающему деньги у подростков-«закладчиков»

Вынесен приговор в отношении жителей Миасса (Челябинская область), которые вымогали деньги у подростков-«закладчиков». В суде подсудимые утверждали, что таким образом хотели остановить распространение наркотиков в городе.

Миасским городским судом вынесен приговор в отношении четырех местных жителей, которые совершали нападения на подростков, причастных к распространению наркотиков в городе.

Так, они напали на 17-летнего школьника, силой усадили его в автомобиль и вывезли его в лес. Так, угрожая ему ножом, забрали у него деньги в сумме чуть более одной тысячи рублей. Кроме того, они заставили организовать им встречу с еще с одним несовершеннолетним «закладчиком». Его подсудимые также вывезли в лесной массив.

«Там, угрожая ему кирпичом, высказали угрозы совершения в отношении него насильственных действий сексуального характера, а также применения насилия, опасного для жизни и здоровья, требуя при этом сообщить пароли от мобильного приложения «Сбербанк-онлайн» и банковской карты. Одновременно с этим соучастники высказали требование передачи денежных средств в сумме 200 000 рублей под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья», - сообщил исполняющий обязанности прокурора Миасса Дмитрий Шабалов.

В суде обвиняемые пытались свои действия объяснить тем, что в их действиях корыстного мотива не было, просто таким образом они пытались пресечь незаконный оборот наркотических средств на территории Миасса.

По решению суда, самый активный участник преступной четверки приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Остальные обвиняемые получили по шесть лет.