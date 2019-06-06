В Миассе за смерть подростка в лагере осуждена вожатая

Миасским городским судом вынесен приговор в отношении вожатой детского лагеря «Ильмены». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

ЧП в детском лагере Миасса произошло летом прошлого года. 25 июня было обнаружено тело 12-летнего подростка. Проведенная доследственная проверка показала, что смерть мальчика не явилась следствием его заболевания.

Было установлено, подросток числился в отряде, который был закреплен за обвиняемой вожатой. Она, выполняя свои профессиональные обязанности грубо нарушила требования должностной инструкции, что повлекло причинение смерти ребенку в результате проведения опасных игр.

«В период с 19 по 25 июня 2018 года вожатая, осознавая, что несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей вверенного отряда, достоверно зная о том, что воспитанники во время досуга играли в опасную для жизни и здоровья игру, связанную с добровольным причинением друг другу асфиксии (удушья), не пресекла проведение данных игр, и не поставила в известность об этом увлечении администрацию лагеря, не предвидя возможности наступления опасных для жизни и здоровья детей последствий во время указанных игр, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности она должна была и могла предвидеть эти последствия», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Один из воспитанников лагеря «сыграл» с погибшим в эту опасную игру, в результате чего тот, испытывая кислородное голодание, потерял сознание и упал на пол и ударился головой. От полученных травм подросток скончался.

Приговором суда вожатой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.