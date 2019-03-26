В Миассе задержаны супруги-самогонщики

В Миассе (Челябинская область) пресечено производство, хранение и сбыт самогона. Опасный для жизни и здоровья алкоголь «гнали» супруги и продавали его местным любителям дешевого горячительного.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении мужчины и женщины, являющихся супругами, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей «Производство, хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору».

«По версии следствия, в конце 2018 года у двух жителей города Миасса Челябинской области, являющихся супругами, возник преступный умысел, направленный на производство, хранение с целью сбыта и сбыт неопределенному кругу лиц спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Злоумышленники с помощью самогонного аппарата кустарного производства произвели не менее полутора литров спиртосодержащей жидкости «самогон», не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, указанная жидкость содержала в себе опасные для жизни и здоровья потребителей токсичные микропримеси. В дальнейшем подозреваемые сбывали опасную для жизни и здоровья потребителей спиртосодержащую жидкость жителям города Миасса, в ходе этого и были задержаны.

Преступление выявлено сотрудниками Южно-Уральского линейного управления на транспорте МВД России. В настоящее время по уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.