В многоквартирном доме Карталов в газопроводе обнаружили воду

В городе Карталы Челябинской области сотрудники газовой компании обнаружили во внутриподъездном газопроводе воду. Оперативно прибывшая аварийная бригада газовщиков приостановила подачу «голубого» топлива в 20 квартир.

Как сообщили в пресс-службе газовой компании, тревожный звонок в аварийно-диспетчерскую службу газовой компании поступил вечером, 17 октября. Житель дома №3 по улице Орджоникидзе Карталов сообщил о том, что у них в доме начались проблемы с подачей газа. Из комфорок плит бежала вода. Газовщики немедленно выехали по указанному адресу.

По прибытию на место, сотрудники компании нашли виновника аварии. Им оказался хозяин квартиры №32 этого дома. Выяснилось, что мужчина самостоятельно подключал газовый водонагреватель и перепутал шланги подачи газа и воды. Теперь горе-газовику придется возместить стоимость работ по восстановлению газоснабжения квартир, которая составила более шести тысяч рублей.