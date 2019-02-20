В Москве полицейские из Челябинска задержали бывшего омбудсмена Алексея Севастьянова

Полицейские из Челябинска задержали в Москве бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. Он обвиняется в мошенничестве и ближайшим авиарейсом он будет доставлен в столицу Южного Урала.

Задержание проводили полицейские Челябинска. Сейчас Алексей Севастьянов находится в отделе полиции Москвы. Как сообщил собственный информированный источник агентства «Урал-пресс-информ», Севастьянов, которого подозревают в мошенничестве, был вызван на допрос к следователю, после чего был задержан. После общения с правоохранителем ему стало плохо. Экс-омбудсмену потребовалась помощь медиков. После проведения всех необходимых процедур будет принято решение о доставке Севастьянова для процессуальных действий в Челябинск. Авиабилеты на его имя силовиками уже приобретены.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в 2017 году в отношении Севастьянова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Скандал был связан с партией «Родина», которую когда-то возглавлял правозащитник. По мнению силовиков, экс-омбудсмен в период предвыборной кампании заключил якобы от имени партии коммерческие контракты. На политические баннеры, билборды, буклеты, растяжки, печатные материалы было потрачено якобы примерно пять миллионов рублей. На самом деле никто никаких денег не получил.

Как объяснял тогда бывший омбудсмен, региональное отделение «Родины» привлекает к руководству только тех, кто может профинансировать затраты регионального отделения. Так было с Ткачевым, который еще при Юрине оплачивал все запросы однопартийцев, так случилось и с Яцуном, которому поставили условие – не только финансировать деятельность отделения, но еще и оплатить предыдущие долги, оставшиеся после смены руководства. Однако когда выяснилось, что на предвыборную кампанию в Госдуму региональному отделению «Родины» требуется 150 миллионов рублей, из игры вышел и Яцун.

Поэтому руководство региональным отделением предложили Севастьянову. У него таких денег тоже не было, но он нашел спонсора в лице Юревича. До поры до времени эта комбинация работала, пока бывшего губернатора не исключили из партийных списков, и ему пришлось баллотироваться по одномандатному округу. Финансирование регионального отделения «Родины» тут же просело, но рекламно-агитационная продукция к этому времени уже была заказана.

При этом, по словам Алексея Севастьянова, все договора были исполнены. Так в Челябинске на самых оживленных участках появились билборды «Родина» против олигархов» (в количестве 35 штук), «Родина» или как всегда» (30) и «Защитим наши права» (30) с портретом Севастьянова, на чем настояла сама партия.

Потом вокруг Севастьянова разгорелся еще один скандал – с парковками. Стражи порядка задержали и увезли правозащитника в отделение полиции Курчатовского района в ходе ликвидации нелегальной парковки на Краснопольском проспекте. В горадминистарции, которая владеет структурой, сочли, что семья Севастьяновых, которая владеет сетью парковок в Челябинске, использует муниципальные земли незаконно. Правозащитник, в свою очередь, заявлял, что действия мэрии – это рейдерский захват.

До задержания Алексей Севастьянов трудился в Москве в юридическом бюро «Трунов, Айвар и партнеры».

Для справки:

Алексей Севастьянов с 2005 года по сентябрь 2010 года был депутатом Челябинской городской Думы, председателем постоянной комиссии по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. 23 сентября 2010 года был утвержден в должности Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

22 октября 2015 года Алексей Севастьянов передал полномочия детскому омбудсмену Маргарите Павловой, заявив, что «не смог бы проработать еще пять лет в этой должности из-за морально тяжелых условий: выездов в СИЗО, тюрьмы и общения с незащищенными слоями населения».

Инна Шемаева