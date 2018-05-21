11:05
В Нижнем Уфалее автомобиль улетел с моста в реку
В Нижнем Уфалее (Челябинская область) автомобиль улетел с моста в реку. Есть пострадавшие.
ЧП произошло 20 мая в половине восьмого утра.
«Водитель автомобиля «Черри Тигго» не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, не справился с управлением в результате чего совершил наезд на бордюрное ограждение с последующим опрокидыванием с моста в речку «Уфалейка», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.
В результате ДТП водитель госпитализирован, пассажиру назначено амбулаторное лечение.