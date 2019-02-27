В Новочеркасске погиб дальнобойщик из Челябинска

Поездка в Ростовскую область на стекольный завод стала смертельной для дальнобойщика из Челябинска. В Новочеркасске он вышел из фуры, чтобы узнать у местных не сбился ли он с пути, и его сбила иномарка.

Трагедия произошла на Харьковском шоссе в Новочеркасске 26 февраля. По предварительной информации, 47-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил «Рено Логан», который на большой скорости двигался в сторону поселка. От полученных травм житель Челябинской области скончался на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщает Donday.

Как стало известно, мужчина приехал в Новочеркасск на «Камазе» с полуприцепом на стекольный завод за грузом. Проехав более 2000 километров до пункта назначения, дальнобойщик припарковал машину на обочине около АЗС, и отправился пешком на другую сторону Харьковского шоссе, чтобы спросить у местных, куда сдавать документы, где забирать груз. Дойдя до пешеходного перехода, он подождал, пока его не начали пропускать движущиеся автомобили.

В правом ряду остановилась маршрутка, пропуская его. И дальнобойщик начал переход улицы по «зебре». В этот момент в левом ряду на большой скорости двигался «Рено Логан», который не обратил внимания на остановившийся перед пешеходным переходом микроавтобус. Легковушка протащила тело несчастного под днищем несколько десятков метров, прежде чем остановилась.

Мужчина погиб, держа в руках смартфон, на котором был включен навигатор, по которому он приехал в Новочеркасск из Челябинска.