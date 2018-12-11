В Новосинеглазово двое налетчиков ограбили магазин

В Новосинеглазово двое местных жителей избили продавщицу магазина и украли из кассы лоток с прибылью. Одного из воров сотрудники Росгвардии задержали благодаря синяку под глазом.

Десятого декабря на пульт централизованной охраны войск национальной гвардии поступил сигнал из магазина «Хомячонок», расположенного на улице Рабочей поселка Новосинеглазово. Продавец рассказала, что в помещение магазина ворвались двое неизвестных, один из которых был в маске. Они начали требовать отдать им выручку. Несмотря на то, что в кассе было всего три тысячи рублей, продавец отказалась отдавать им выручку. Тогда налетчики ее избили, вырвали лоток с наличностью внутри из кассового аппарата убежали. В этот момент пострадавшая нажала кнопку тревожной сигнализации.

«Продавщица описала налетчиков, отметив, что у одного из нападавших синяк под правым глазом. Стражи порядка в ходе отработки близлежащей территории, неподалеку от места происшествия, обнаружили похищенный кассовый лоток, вокруг которого были разбросаны монеты. Спустя еще несколько минут во дворе жилого дома задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Второму налетчику удалось скрыться вместе с похищенными деньгами.

«Задержанный был доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по «Грабеж». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Стражи порядка ищут соучастника грабежа.