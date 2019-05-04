В Нязепетровске зарезали пятерых человек

Четвертого мая в одном из частных домов города Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и 4-летнего мальчика с ножевыми ранениями.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Убийство двух и более лиц».

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших особо тяжкое преступление и всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, оперативные сотрудники региональных управлений Росгвардии и МВД России», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителя следственного управления.

Какс сообщает ТАСС со ссылккой на СК, подозреваемый в убийстве задержан по ст. 91 УПК РФ..