В офис компании «Красное & Белое» снова пришли из ФСБ и налоговой

Сегодня, девятого июля, в головной офис розничной сети «Красное & Белое», расположенный по улице Рождественской в Челябинске, пришли представители налоговой службы и УФСБ по Челябинской области. Идет выемка документов.

В пресс-службе федеральной налоговой службы от комментариев отказались. В УФСБ России по Челябинской области также воздержались от каких-либо подробностей и комментариев. Известно, что идет выемка документов. Предположительно визит налоговиков и силовиков связан с проверкой контрагента.

Это уже не первый визит силовиков в сеть алкогольных магазинов. 26 декабря 2018 года сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа изъяли документы в офисах алкомаркета, расположенных в Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Москве и во многих других городах России. Обыски также прошли и на складах компании. Основанием для оперативно-следственных мероприятий стали подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов. Потом стало известно, что подозрения на контрафакт не подтвердились.

Владельцем компании «Красное & Белое» является челябинский бизнесмен Сергей Студенников. В конце 1980-х годов он основал SPS-холдинг. Компания занималась дистрибуцией водки, пива и табака. В 2006 году Студенников открыл первый магазин «Красное & Белое» в Челябинской области. Осенью 2017 года сеть «Красное & Белое» насчитывала около 4700 магазинов в 54 регионах России. Головной офис находится в Челябинске.

Не так давно владелец сети «Красное & Белое» Сергей Студенников переоформил свои основные активы на компанию, зарегистрированную на Кипре.