В Октябрьском районе главы сельских поселений массово нарушают закон об обращении с ТКО

В Октябрьском районе Челябинской области главы сельских поселений массово нарушают федеральный закон об обращении с твердыми коммунальными отходами. Данный факт выявила прокурорская проверка.

Надзорный орган установил, что власти 13-ти сельских поселений не приняли никаких мер к организации сбора и вывоза мусора, образовавшегося после субботников на территории населенных пунктов.

«Специализированные места для сбора и накопления мусора, контейнерные площадки, а также сами контейнеры для крупногабаритного мусора в сельских поселениях отсутствуют», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Интересно, что договорных отношений с региональным оператором по вывозу вышеуказанных отходов у администраций сельских поселений не имеется (Октябрьский район относится к челябинскому кластеру, сбором и вывозом мусора на его территории должен заниматься ООО «Центр коммунального сервиса»).

Главам всех 13-ти территорий внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства.

Тем временем, министерство экологии Челябинской области неоднократно напоминало о том, что вывоз мусора после проведения субботников должны осуществлять администрации муниципалитетов, управляющие компании или иные организации, проводящие субботники. Для этого необходимо заключить договор либо с региональным оператором, либо с иной организацией, имеющей право вывозить отходы на специализированные полигоны, указанные в территориальной схеме.

Неоднократно минэкологии региона напоминало и о том, что отходы после проведения субботников нельзя размещать в мусорные контейнеры (в Октябрьском районе и самых контейнеров нет). Место для временного размещения отходов до их вывоза необходимо согласовывать с администрацией муниципалитета.

Телефоны «горячих линий» региональных операторов по обращению с ТКО в Челябинской области:

- ООО «Центр коммунального сервиса», магнитогорский кластер: 8(351) 200-33-83.

- ООО «Центр коммунального сервиса», челябинский кластер: 8 (351)200-33-83.

- ООО «Центр коммунального сервиса», карабашский кластер: 8(351)200-33-83.

- ООО «Спецсервис», кыштымский кластер: 8(35151)2-01-21.

- МУП «Комритсервис», горный кластер: 8(35161)4-32-22, телефон горячей линии: 8-800-201-11-04.