В Омске возбуждено уголовное дело по факту незаконного начисления зарплаты профессору, который стал министром экологии Челябинской области

В Омске возбуждено уголовное дело по факту незаконного начисления заработной платы профессору педуниверситета Сергею Лихачеву. В настоящий момент он занимает пост министра экологии Челябинской области.

Нарушения требований законодательства об образовании и трудового Кодекса были выявлены в ходе проведенной прокуратурой Омска проверки, сообщают в надзорном ведомстве области.

Установлено, что в табель одного из профессоров кафедры биологии и биологического образования включались в качестве фактически отработанных периодов и те рабочие дни, в которые он не проводил занятия. И на основании этих документов бухгалтерия незаконно начисляла профессору зарплату.

На основании материалов проверки прокуратуры следователем следственного отдела СУ СК по Омской области возбуждено уголовное дело «Злоупотребление должностными полномочиями» по факту внесения в табеля учета рабочего времени недостоверных сведений.

«Уголовное дело возбуждено не в отношении министра, а в отношении людей, которые вносили недостоверные сведения в табель учета рабочего времени, - акцентировал помощник министра экологии региона Виталий Безруков. - Сергей Лихачев к этому не имеет никакого отношения».

В настоящее время по делу ведется расследование, ход которого находится на контроле прокуратуры.