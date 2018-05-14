В отношении Андрея Пязока возбуждено еще одно уголовное дело

В отношении Андрея Пязока возбуждено еще уголовное дело. На этот раз по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО «Речелстрой» - депутата Челябинской городской Думы Андрея Пязока и одного из руководителей ООО «Речелстрой», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов».

«По данным следствия, они в течении 2016 года направили более 297 миллионов рублей средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством жилых домов. В настоящее время следственной группой, в которую включены наиболее опытные следователи аппарата следственного управления проводятся неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», - сообщает СКР по региону.

Ранее, Пязоку следователем было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона «Lake City» в период 2015-2016 годов.

По уголовному делу проводятся необходимые бухгалтерские и оценочные экспертизы, признаны потерпевшими более 1300 граждан.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в апреле Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей Пязока до 11 мая 2018 года, а затем продлил еще на 8 суток.

В реестр обманутых дольщиков ООО «Речелстрой» включено 1718 человек. Компания приостановило строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City».

По версии следствия, в 2015-2016 годах руководители компании «Речелстрой» похитили денежные средства дольщиков нескольких жилых домов в микрорайоне «Чурилово Lake City».

В мае 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков на тот момент неустановленными лицами из числа руководства компании «Речелстрой».