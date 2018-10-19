В отношении экс-начальника Увельского отдела судебных приставов возбуждено уголовное дело

Бывший начальник Увельского отдела судебных приставов Павел Ершов подозревается в хищении денег должников. СКР по Челябинской области возбудил в отношении его уголовное дело по статье «Мошенничество».

«По данным следствия, в период 2017 - начала 2018 годов подозреваемый присвоил и распорядился по собственному усмотрению денежными средствами в сумме более 340 000 рублей, которые были переданы ему должниками по исполнительным производствам для возврата двум взыскателям», - говорится в сообщении СКР по Челябинской области.

Присвоенные деньги Павел Ершов вернул только после обращений взыскателей в службу собственной безопасности регионального управления судебных приставов, которые выявили данные преступления.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.