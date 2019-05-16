В отношении клуба-отеля на берегу Тургояка проводятся новые проверки

Министерство экологии Челябинской области проводит новые проверки в отношении клуба-отеля, расположенного на берегу чистейшего озера Тургояк, являющегося памятником природы регионального значения.

По факту незаконной отсыпки береговой линии и нелегального разведения рыбы возбуждено два административных дела.

Проверку в начале апреля инициировали общественники «Гражданского патруля», обнаружив в акватории уникального водоема понтоны с садками молодой форели и работающую рядом с озером строительную технику.

«На территории отеля «Золотой пляж» была выкорчевана вся растительность, природный ландшафт отсыпали каменным отсевом. Появились новые нестационарные объекты», - отмечают в «Гражданском патруле».

По факту отсыпки береговой линии и движения крупногабаритной техники в отношении «Золотого пляжа» возбуждено административное дело и ведется расследование по части первой статьи 8.42 КоАП РФ. По факту незаконного размещения понтонов с садками под рыбу возбуждено и расследуется административное дело по статье 8.39 КоАП РФ, сообщили в министерстве экологии региона.

Санкциями указанных статей предусмотрено наказание в виде крупного штрафа. За нарушение специального режима для юридических лиц он составляет от 200 до 400 тысяч рублей; за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях - от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.

В пресс-службе минэкологии Челябинской области агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что министерство оперативно реагирует на все обращения общественников по фактам нарушений природоохранного законодательства на озере Тургояк, коих за последнее время было выявлено немало.

В их числе - незаконное размещение пирсов и насосов для водопотребления в акватории озера, снятие плодородного слоя почвы и вырубка кустарника в отсутствие проекта освоения лесов, а также незаконные ограждения из колючей проволоки в береговой полосе.

Кроме того, специалисты министерства экологии установили факт выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Их источниками стали стационарные установки, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, который отсутствует в региональном и федеральном реестрах объектов негативного воздействия на окружающую среду. Заключение по проверке направлено в челябинскую природоохранную прокуратуру.

В январе прошлого года в результате аварии на территории «Золотого пляжа» канализационные стоки попали в акваторию озера. Нарушитель законодательства был привлечен к административной ответственности по статье 8.39 КоАП РФ (заплатил штраф в размере 200 тысяч рублей), на месте аварии - проведены ремонтные работы. Однако в начале этого года ситуация повторилась дважды - в январе и феврале. «Золотой пляж» снова наказали штрафами - в размере 400 и 430-ти тысячи рублей.

Как отмечают в минэкологии, клуб-отель систематически нарушает природоохранное законодательство. В июне 2018-го года в результате незаконной отсыпки акватории грунтом был изменен естественный берег Тургояка (на территории «Золотого пляжа»). Тогда клуб-отель штрафовали на 350 тысяч рублей.

Министерство экологии произвело расчет ущерба, нанесенного окружающей среде. Результаты расчета передали в челябинскую природоохранную прокуратуру. В настоящее время материалы дела находятся в миасском отделе полиции, проводящим уголовно-процессуальные действия.

В апреле 2019-го Росреестр провел повторные замеры площади акватории Тургояка, отсыпанной грунтом. После получения официальной информации будет проведен уточненный расчет ущерба. Жалобы поданы в миасский городской суд.

В июле 2018 года минэкологии совместно с челябинской природоохранной прокуратурой выявили факт незаконного строительства некапитальных объектов в границах охранной зоны озера Тургояк. Виновником оказалось ООО «Акваресурс», которое в результате оштрафовали на 300 тысяч рублей. Главное управление лесами Челябинской области подало судебный иск в суд Миасса о признании построек незаконными и о наложении обязательств по их сносу. Они были удовлетворены частично: не все объекты признаны незаконными.

По решению суда «Акваресурсу» надлежало в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения демонтировать незаконные постройки. Требования организация не выполнила - исполнительное производство передали судебным приставам.

В марте этого года ГУ лесами Челябинской области и челябинская природоохранная прокуратура подали судебный иск в миасский городской суд о возмещении «Акваресурсом» ущерба, причиненного окружающей среде в результате незаконных построек.

Фото и видео «Гражданского патруля»