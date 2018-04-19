В отношении сотрудника ДПС Курганской области, который забрал права у автоледи из Челябинска, проводится служебная проверка

В отношении сотрудника ДПС Курганской области, который забрал права у челябинки, проводится служебная проверка. Его могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Об этом сегодня, 19 апреля, агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе МВД России по Курганской области.

«По факту инцидента проводится служебная проверка. Если решение суда вступит в законную силу, сотрудник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», - рассказал старший референт пресс-службы МВД России по Курганской области Виталий Макаров.

Напомним, прокуратурой Петуховского района Курганской области проведена проверка соблюдения инспектором дорожно-патрульной службы законодательства об административных правонарушениях.

В феврале 2018 года на 444 километре автомобильной дороги федерального значения «Иртыш» сотрудник ГИБДД остановил автомобиль «Nissan Juke» под управлением жительницы города Челябинска.

Сотрудник ДПС забрал у женщины для проверки права и свидетельство о регистрации транспортного средства. После чего сказал ей проехать в полицию, так как она перевозила немаркированную алкогольную продукцию производства Республики Казахстан.

Автоледи ничего не оставалось делать, как проследовать за инспектором, поскольку документы были у него.

При этом документов об изъятии прав инспектор не составлял, протокол об административном правонарушении тоже.

Постановлением мирового судьи инспектор ДПС привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.