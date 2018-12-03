В отношении управляющей компании из Снежинска возбуждено уголовное дело

В Снежинске (Челябиснкая область) по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании «Сервис». Коммунальщики присвоили около десяти миллионов рублей, собранных с населения.

Прокуратурой Снежинска проверено исполнение управляющей компанией ОАО «Сервис» обязательств перед ресурсоснабжающей организацией «Трансэнерго». Установлено, что между организациями заключены договоры на поставку коммунальных ресурсов и работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, расположенного в многоквартирных домах.

Размер денежных средств, собранных ОАО «Сервис» с населения за потребленные ресурсы и услуги, поставленные АО «Трансэнерго» в период с июля 2016 по август 2017 года, составил свыше 530 миллионов рублей.

«Установлено, что собранные с населения денежные средства в сумме свыше 10,5 миллиона рублей не перечислены в адрес ресурсоснабжающей организации, а потрачены ОАО «Сервис» на иные нужды. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения для решения вопроса об уголовном преследовании, где по результатам их рассмотрения возбуждено головное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.