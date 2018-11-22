В Озерске два рыбака провалились под лед

В Озерске (Челябинская область) два рыбака провалились под лед. Один из них госпитализирован с переохлаждением.

ЧП произошло 21 ноября. В единую дежурно-диспетчерскую службу от очевидца поступило сообщение о том, что на озере Иртяш под лед провалились двое мужчин-рыбаков. Информация была доведена до служб «03» и «02». На место происшествия выехала дежурная смена спасателей и моряки на катере на воздушной подушке.

Рыбаков извлекли из воды и эвакуировали на берег. Спасатели транспортировали одного пострадавшего до машины скорой помощи, второго погрузили в спасательную газель и сопроводили до приемного покоя больницы. Он был госпитализирован с переохлаждением.

Спасатели напоминают любителям подледного лова, что лед на водоемах округа не прочен, находится на нем опасно. Пребывание в воде, температура которой плюс два или три градуса, может привести к смерти уже через 10 минут.