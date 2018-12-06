В Озерске пятиклассница выпала из окна. Одна из версий - виноват монстр Момо

Следственный комитет приступил к расследованию трагической смерти пятиклассница из Озерска (Челябинская область). Рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе и влияние монстра Момо, которого уже называют вторым «Синим китом».

Трагедия произошла пятого декабря. По предварительным данным, школьница выпала с балкона квартиры, расположенной на 11-м этаже. По словам подруг школьницы, накануне этого она поссорилась с мамой.

«Она поссорилась с мамой. Говорила, что выпрыгнет, угрожая маме. Поскользнулась и выпала», - написала в соцсетях одна из знакомых погибшей.

Также подруги пишут, что накануне трагедии на странице школьницы появились изображения монстра Момо - демонической девочки, с которой можно переписываться в WhatsApp.

Монстр Момо — зрелище не для слабонервных. Суть заключается в том, что кто-то пишет человеку с незнакомого номера. Текст примерно следующего характера: «Я все знаю про тебя и твоих близких». Конечно же, адекватный человек серьезно это не воспримет, разве что немного развлечется. Но дальше — хуже. Если сохранить номер и посмотреть в WhatsApp, то выйдет страшное чудовище, которое будет звонить и присылать страшные угрозы.

По своей сути это чем-то напоминает группу в социальных сетях «Синий кит», которая доводила детей до самоубийства.

Куратора этой «группы смерти» Илью Сидорова из Москвы обвиняют в доведении до самоубийства 14-летней школьницы из Еткульского района.

В апреле 2017 года мужчина в соцсети вступил в диалог со школьницей и под видом игры «Синий кит» стал давать ей задания суицидального характера. Через месяц после отказа школьницы выполнить последнее задание, он стал угрожать убить ее и ее родителей. Кроме того, Сидоров вымогал у девочки 23 тысячи рублей. После всего этого школьница попыталась покончить с собой. Врачам удалось ее спасти. Тем не менее, долго после этих событий девочка долго не прожила. 21 июля ее труп был обнаружен в родном селе в Еткульском районе.

По какой причине на самом деле погибла пятиклассница из Озерска, выяснят следователи.

«По данному факту организована доследственная проверка. Все обстоятельства выясняются», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Валентин Ведерников.