В Озерске сгорело больше 200 гаражных боксов

В Озерске (Челябинская область) сгорело больше 200 гаражных боксов. Возбуждено уголовное дело.

Пожарным поступило сообщение о возгорании зарослей камыша на территории, прилегающей к озеру Кызылташ, в последствии произошло распространение огня на гражданские постройки, а точнее гаражные боксы, принадлежащие гражданам – жителям города.

«Прокурором осуществлен выезд на место пожара. Установлено, в результате возгорания повреждено свыше 200 гаражных боксов, принадлежащих жителям Озёрского городского округа. Распространение огня на промышленные площадки не допущено. Причины возгорания – неосторожное обращение с огнём», - сообщили в прокуратуре региона.

На основании изложенного в адрес руководства территориального отделения дознания МЧС прокурором внесено требование о незамедлительной регистрации сообщения о преступлении и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела.

В этой связи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре Озёрска.