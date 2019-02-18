В Озерске воспитатель забыла малыша на закрытой веранде

В Озерске (Челябинская область) воспитатель детсада забыла малыша на улице. Двухлетний ребенок 40 минут просидел на закрытой веранде без теплой обуви и варежек, пока его плач не услышала случайная прохожая.

О забытом на закрытой веранде двухлетнем мальчике сообщила мама ребенка в социальных сетях. Женщина написала о том, что воспитательница увела остальных детей в группу, а ее малыш остался один на улице. Сотрудница детского садика не заметила, что у нее не хватает одного ребенка.

«Все детки вышли с веранды, а мой ребёнок остался внутри, воспитатель его не заметила, закрыла веранду на ключ и повела детей в группу», - написала мама ребенка.

Самостоятельно ребенок выбраться не мог. Он замерз и громко плакал. Его плач услышала случайная прохожая. Кстати, на ребенке не было одного валенка, к тому же он во время прогулки также умудрился потерять варежку.

«С малышом тьфу-тьфу всё хорошо, его накормили, напоили, уложили спать, показали психологу. Сказали, что заведующая уже в курсе дела, передо мной извинились 2 воспитателя, нянечка, психолог, пообещали, что впредь будут внимательней следить за детьми и больше такого не повторится. Я в шоке, даже боюсь себе представить всю эту ситуацию и что могло бы произойти и как в дальнейшем может сказаться всё это, на состоянии и самочувствии моего ребёнка. Естественно это первый и надеюсь последний такой случай в нашей семье, что дальше делать, как теперь оставлять свою кровинушку в садике?», - пишет мама забытого малыша.

Произошедшим в детском садике заинтересовались в следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, плач ребенка услышала женщина, которая проходила возле детского сада. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.