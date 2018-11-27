В Первомайский техникум нагрянули сотрудники прокуратуры

В Первомайский техникум промышленности строительных материалов пришли с проверкой сотрудники прокуратуры города Коркино Челябинской области и изъяли финансовые документы.

Поводом для проверки стала коллективная жалоба преподавателей техникума на уменьшившуюся зарплату. Причину этого авторы жалобы видят в предполагаемых махинациях со стимулирующими выплатами. По их словам, в приказах по выплатам стоит одна сумма, а на карточку преподавателей приходит другая.

«Вот уже несколько месяцев педагогический персонал техникума и филиала в городе Еманжелинске получает заработную плату в два раза меньше, чем при той же нагрузке в предыдущие годы, - говорится в жалобе педагогов прокурору города Коркино. – Комиссия по распределению стимулирующих выплат создана формально, заседание этой комиссии проходит в закрытом режиме».

Фото: с сайта Первомайского техникума промышленности

По словам педагогов, директор Первомайского техникума Елена Ковязина объясняет такую ситуацию со стимулирующими выплатами тем, что все деньги уходили на погашение ущерба. Оказывается, хищения денежных средств были обнаружены в ходе открытого уголовного дела в отношении бухгалтера техникума, которая присвоила 22 тысячи рублей. Однако преподаватели не верят своему руководителю, так как в их случае речь идет о гораздо большей сумме, да и непонятно, как можно погашать ущерб «зарплатными» деньгами.

Педагоги техникума попросили прокурора города Коркино Евгения Тараненко разобраться с ситуацией, проверка идет. Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ход проверки на контроле и по ее результатам заявителям будет дан ответ. Это первая прокурорская проверка, хотя преподаватели утверждают, что техникум проверяют с начала года все силовые структуры.

До прокурорской проверки в бухгалтерии техникума побывали правоохранители из следственного отдела полиции по городу Коркино. В результате проверки и было возбуждено уголовное дело в отношении Ирины Михеевой.