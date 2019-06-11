В Пласте бездействие акушерки привело к внутриутробной гибели плода

В Пласте (Челябинская область) заведующая акушерским отделением городской больницы получила срок за халатность – по ее вине произошла внутриутробная гибель плода пациентки.

Женщина осуждена по части второй статьи 293 УК РФ. Суд приговорил акушерку к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а также на год и шесть месяцев запретил ей заниматься медицинской деятельностью.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры по Челябинской области, в сентябре 2017 года пациентка, находясь на сороковой неделе беременности, обратилась в акушерское отделение за медицинской помощью. Девушка пожаловалась на отхождение околоплодных вод.

Обвиняемая адекватную диагностику преждевременного излития околоплодных вод не провела и не организовала, маловодия, соответственно, не обнаружила. Решение о госпитализации пациентки заведующая не приняла, факт медицинского осмотра фиксировать не стала. В результате плод погиб в утробе матери.

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину не признала. Однако совокупность представленных государственным обвинителем доказательств убедила суд в виновности подсудимой.