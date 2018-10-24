В Пластовском районе начальник почты похитила четверть миллиона рублей

В Пластовском районе (Челябинская область) начальник почты похитила четверть миллиона рублей. Правоохранительным органам ее «сдало» руководство южноуральского почтамта.

В Пластовском районе вынесен приговор в отношении начальника отделения связи села Борисовка.

Обвиняемая в период с ноября 2017 по апрель 2018 года систематически похищала из отделения наличные денежные средства, поступившие в кассу за реализованные товары и услуги, а также за полученные почтовые отправления с наложенным платежом.

«Кроме того, на основании накладных на внутреннее перемещение товаров женщина систематически похищала из отделения связи товарно-материальные ценности. Всего за вышеуказанный период ею было похищено денежных средств и товарно-материальных ценностей на общую сумму около 240 тысяч рублей. Также, получая от людей денежные средства за коммунальные услуги, распечатывала и передавала последним кассовый чек, после чего спустя непродолжительное время производила возврат полученных от односельчан денежных средств», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Таким образом, ею были похищены денежные средства на общую сумму около 17 тысяч рублей.

«Правонарушение со стороны бывшего начальника почтового отделения было выявлено в результате внутренней служебной проверки, проведенной руководством Южноуральского почтамта. Все документы были переданы в правоохранительные органы, виновная сотрудница уволена. Аппаратом управления филиала принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока», - сообщила руководитель пресс-службы филиала «Почты России» в Челябинской области Светлана Замятина.

Подсудимая в судебном заседании признала вину в полном объеме, в содеянном раскаялась, частично возместила причиненный ущерб. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.