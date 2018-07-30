В поселке Горняк воры, снеся ворота на автостоянке, угнали иномарку

В поселке Горняк (Челябинская область) воры, снеся ворота на автостоянке по улице Черняховской, угнали автомобиль КИА РИО.

Сигнал «Тревога» с автостоянки поступил 29 июля в полночь на пульт централизованной охраны войск национальной гвардии.

К прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратилась представительница охранного предприятия и рассказала, что трое молодых людей угнали, припаркованную на стоянке иномарку. Она добавила, что лично знакома с владельцем машины, который говорил ей, что потерял ключи от автомобиля.

«Поэтому, когда неизвестные граждане зашли на территорию и открыли авто ключом, она тут же нажала кнопку тревожной сигнализации. Бдительный сторож добавила, что как только мужчины сели в салон машины, они резко нажали на педаль газа, снесли въездные ворота и скрылись», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Спустя 20 минут угнанный КИА был обнаружен в том же поселке на улице Звездной. Заметив приближающийся автомобиль Росгвардии, водитель попытался скрыться бегством, но был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель.

На место вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.