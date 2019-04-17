В России ужесточили наказание за побег с места ДТП

Водители, скрывшиеся с места ДТП, могут сесть на девять лет. Российские парламентарии приняли закон об ужесточении ответственности.

Инициатором законопроекта стало правительство России. Теперь, если водитель сбежал с места ДТП, где есть пострадавшие, наказанием могут стать принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же период или лишение свободы на срок до четырех лет.

Если водитель скрылся с места ДТП, где погиб человек, наказанием станет лишение свободы на срок от двух до семи лет. В случае гибели в ДТП двух и более лиц сроки заключения увеличиваются. Водитель может сесть на срок от четырех до девяти лет.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти выразил крайнее недовольство статистикой ДТП с погибшими и пострадавшими на трассах региона.

В 2018 году отмечен рост происшествий на дорогах в Челябинской области на 7,7 процента, количество ДТП с погибшими увеличилось почти на 11 процентов. 97 человек в прошлом году погибли в авариях на федеральных трассах, в том числе 47 - на трассе М-5 «Урал», в условиях горного рельефа.

Рост числа погибших в ДТП произошел в 24-х муниципальных образованиях Южного Урала, в том числе в Варненском, Кизильском районах, Карабаше, Озерске, Усть-Катаве.