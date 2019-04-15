Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 14:55
Автор:
Инна Шемаева
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В розовой кепке и с «толкушкой» для пюре в руках: юный житель Челябинска попытался ограбить салон сотовой связи

Розовая кепка, медицинская маска, резиновые бытовые перчатки и «толкушка» для пюре в руках. В таком виде и с таким «весомым» арсеналом юный житель Челябинска пошел на грабеж салона сотовой связи.

ЧП произошло вечером 14 апреля. Зайдя в салон сотовой связи, молодой человек сразу направился к витрине с самыми дорогими телефонами. Он ударил «толкушкой» по стеклу несколько раз, чем и привлек внимание продавца магазина.

«Сигнал тревоги поступил на пульт охранного предприятия «Витязь». Пока бойцы группы быстрого реагирования ехали,  продавец попытался задержать парня самостоятельно. В ходе потасовки юный грабитель сдаваться не собирался. Он изо всей силы укусил продавца за руку, и пока тот приходил в себя - выскочил из магазина и был задержан бойцами «Витязя», - сообщили в пресс-службе ЧОП «Витязь».

Парень был передан сотрудникам полиции. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, в отделе полиции «Тракторозаводский»  по факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Парень отпущен под подписку о невыезде.

Фото: ЧОП «Витязь»

Автор:
Инна Шемаева
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