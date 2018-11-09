В Сатке в жилом доме произошла вспышка бытового газа

Сотрудники МЧС по Челябинской области ликвидируют последствия вспышки бытового газа в жилом доме в Сатке. В результате ЧП два человека госпитализированы в городскую больницу.

ЧП произошло сегодня, девятого ноября. В 11 часов 25 минут от дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о вспышке бытового газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома.

В результате произошедшего погибших нет, пострадало два человека. Пострадавшие доставлены сотрудниками скорой медицинской помощи в Саткинскую городскую больницу.

«Разрушений и повреждений конструкций нет, остекление и тепловой контур не нарушены. Причина и обстоятельства происшествия уточняются. На место оперативно прибыли силы и средства городского звена территориальной подсистемы РСЧС», - сообщили в пресс-центре МЧС России по Челябинской области.

Всего к ликвидации последствий привлечено 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС – 12 человек и 4 единицы техники.