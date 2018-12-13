В Сатке задержали девушку за сбыт фальшивых купюр

19-летняя жительница Сатки (Челябинская область) попалась на сбыте поддельной купюры. Дома у мошенницы стражи порядка обнаружили фальшивок на сумму около 130 тысяч рублей.

В дежурную часть Саткинского района поступило заявление от заведующей кассой одного из банков о том, что при перерасчете денег, поступивших из местной аптеки, купюры достоинством 2 000 рублей вызвали сомнение в подлинности.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая в сбыте фальшивки. При личном досмотре задержанной стражами порядка обнаружены и изъяты пять банковских билетов номиналом 2 000 рублей с признаками подделки, а в квартире девушке найдено 26 штук самостоятельно изготовленных пятитысячных купюр. В ходе проведения дополнительных мероприятий полицейскими установлено, что девушка дважды приобрела товары для личных нужд в разных магазинах города, оплатив поддельными купюрами номиналом 2 000 рублей», - сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Девушке грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Стражи порядка напоминают южноуральцам основные отличительные признаки поддельных купюр. Фальшивка обычно склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания. Выбитые компостером цифры 5000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой. Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской, а при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое. Кроме того, цветной, переливающий герб Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Кроме того, есть определенный порядок действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

«Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление. Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры. Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции», - говорится в сообщении полиции.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области