В Сатке задержан вымогатель денег у дальнобойщиков
Полицейские Саткинского района (Челябинская область) задержали 29-летнего жителя Бакала, подозреваемого в вымогательстве денег у водителей грузовых автомобилей на трассе М-5.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории автостоянки, расположенной на 1673км трассы М-5 возле кафе «Демьян», неизвестный требовал у дальнобойщиков деньги за нахождение их на территории Челябинской области под угрозой повреждения их автомобилей.
«Получив от трех водителей требуемые деньги в размере около 1500 рублей, неизвестный попытался скрыться, но был задержан сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам». Им оказался ранее судимый житель Бакала», - сообщила сообщила начальник отдела дознания ОМВД России по Саткинскому району Ирина Буш.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Сотрудники дознания устанавливают потерпевших от действий вымогателя.