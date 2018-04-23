В Саткинском районе двух женщин и собаку спасали с помощью навесных переправ

В Саткинском районе (Челябинская область) две женщины едва не утонули, отправившись на поиски черемши. С ними была собака.

Спасатели, получившие вызов от двух любительниц приключений, отправились на их поиски в ночь с 21-го на 22-е апреля.

Оказалось, что женщины 1954-го и 1962-го годов рождения решили прогуляться от поселка Магнитский до поселка Мраморный. По пути собирались поискать черемшу, но в итоге заблудились, промокли под дождем и стали замерзать. Перебраться через протоки разлившейся реки Большая Сатка женщинам также не удавалось.

Спасатели златоустовского отряда нашли потерявшихся женщин и помогли им перебраться на берег.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре поисково-спасательной службы по Челябинской области, в одном из протоков реки вода местами доходила пострадавшим до груди.

Спасатели натянули навесные переправы и таким образом доставили женщин и их собаку на сушу. После через другой проток переправили их уже на лодке.

Женщин транспортировали на машине спасателей до поселка. От медицинской помощи они отказались.