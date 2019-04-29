В Саткинском районе горела церковь
В поселке Межевой Саткинского района (Челябинская область) горела церковь. Пожарные больше часа боролись с огнем.
Возгорание произошло сегодня, 29 апреля, около полудня. Прихожане успели покинуть здание храма до приезда огнеборцев. Они прибыли на место через несколько минут
«Пожар начался на кровле. Из здания вывели десять человек. Погибших и пострадавших нет. Работы по тушению огня продолжаются. Конструкции церкви удалось отстоять», — сообщили в пресс-центре МЧС по Челябинской области.
Причина возгорания устанавливается.