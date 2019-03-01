В Саткинском районе пассажирский автобус сбил пожилую женщину
В Саткинском районе Челябинской области пассажирский автобус сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. Пенсионерка осталась жива. Ее увезли в больницу с травмами.
ДТП произошло на 278-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в первом часу дня в четверг, 28 февраля. За рулем автобуса «Хигер» находился 52-летний мужчина.
В региональной Госавтоинспекции призывают пешеходов соблюдать правила дорожного движения.
«Переходя дорогу вне зоны пешеходного перехода, вы должны остановиться, подойдя к проезжей части - обозначить свое намерение ее перейти, убедиться, что переход будет для вас безопасен, оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость. На многополосной проезжей части необходимо удостовериться, что водители, движущиеся по всем полосам, видят вас и притормаживают. Переходить проезжую часть нужно спокойно и ни в коем случае нельзя перебегать ее перед близко идущим транспортом», - отмечают стражи порядка.
Фото региональной Госавтоинспекции