В Саткинском районе служба отлова убила домашнюю хаски

В поселке Межевой Саткинского района (Челябинская область) служба отлова бездомных животных убила домашнюю хаски. Хозяин породистой собаки обратился в прокуратуру.

Саткинской городской прокуратурой проведена проверка по обращению жителя поселка Межевой по факту убийства его собаки породы хаски.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 19 декабря 2018 года Государственная Дума приняла закон об ответственном обращении с животными. Под его защиту попадали домашние, безнадзорные животные, дикие звери в неволе, животные, используемые в культурно-зрелищных целях. Теперь запрещено умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом. Взамен - гуманная программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в прежнее место обитания с не снимаемой меткой). Для четвероногих должны быть созданы специальные приюты, в которые после отлова их немедленно нужно передавать. Закон обязывает записывать процесс отлова, равно как и выпуска в прежнее место обитания, на видео. Отлов животных с данными владельца запрещается, таких четвероногих необходимо возвращать хозяину.

Также введен государственный, в том числе ветеринарный, и общественный - со стороны волонтеров и зоозащитников - надзор. Запрещено избавляться от четвероногих без передачи их новым хозяевам или помещения в приют.

Установлено, что в соответствии с договором, заключенным между администрацией Межевого городского поселения и ООО «КомРит», последнее оказывает услуги по отлову и утилизации бродячих животных на территории Межевого городского поселения. В нарушение требований закона, в текущем году сотрудник этой компании убил собаку, которая выбежала со двора частного дома, вместо того, чтобы поместить ее в приют для бездомных животных.

«При этом заключенный договор предусматривает действия исполнителя только по отлову и утилизации бродячих животных. Вопросы задержания, содержания, возвращения собственникам и возможной передачи в собственность иных граждан безнадзорных животных договором не урегулированы», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам проверки прокуратурой города главе Межевого городского поселения внесено представление об устранении нарушений закона.