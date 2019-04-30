В Саткинскую больницу поступил восьмой ребенок, пострадавший на пожаре в церкви

Список детей, оказавшихся на больничной койке после пожара в церкви в поселке Межевой, продолжает увеличивается. Под присмотром медиков уже находится восемь человек.

Медики рассказали о состоянии детей, поступивших в Саткинскую больницу после пожара в церкви поселка Межевой.

«Двух девочек, находившихся в реанимации, перевели в общую палату. Также вчера поздним вечером в лечебное учреждение поступил еще один мальчик с жалобами на боль в горле и осиплость голоса. Кроме того, у него диагностировано сотрясение мозга», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Таким образом, сейчас в детском отделении больницы остаются восемь детей, оказавшихся на пожаре. Изначально сообщалось о шести пострадавших. Их состояние ближе к удовлетворительному. Врачи планируют оставить их под наблюдением до исчезновения жалоб.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», пожар в церкви произошел 29 апреля. Группа детей находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание. Поэтому детям пришлось спускаться через задымленные помещения.

Саткинской городской прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства об охране здоровья детей при организации экскурсии. Кроме того, будет проверено соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации храма

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области также проводится доследственная проверка.

Предварительной причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в районе электрокотла и системы управления электроникой.