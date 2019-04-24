В селе Бердяуш на дороге обнаружили гроб с младенцем

На странную находку наткнулись жители села Бердяуш Саткинского района (Челябинская область). На обочине дороги они обнаружили гроб, в котором лежал умерший новорожденный ребенок.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный информированный источник в правоохранительных органах. Гроб заметили случайные прохожие, которые и сообщили о находке в полицию.

Следователи уже установили мать младенца. Ей оказалась местная жительница. Прокуратура и следственный комитет проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. С женщиной в настоящий момент работают следователи.

«Тело ребенка было обнаружено 23 апреля в сколоченном деревянном ящике на обочине дороги. Сейчас назначена судебно-следственная экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель следственного отдела СКР по Саткинскому району Геннадий Соловьев.