В селе Ишалино трехлетний мальчик выпал из окна
Происшествия
Сегодня, 13:19

В Аргаяшском районе (Челябинская область) проводится проверка по факту получения травмы трехлетним ребенком при падении из окна. С ушибами головы мальчик доставлен в больницу.

ЧП произошло в селе Ишалино. По предварительным данным, ребенок, оставшийся без внимания взрослых, выпал через москитную сетку из открытого окна квартиры, расположенной на втором этаже дома. Медики оценивают состояние здоровья ребенка, как удовлетворительное.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, по данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

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