В Шереметьево задержали адвоката, проходящего по уголовному делу Лемешевского

В Шереметьево (Москва) задержали адвоката, проходящего по уголовному делу экс-директора «Златмаша» Сергея Лемешевского. Силовики «сняли» юриста Игоря Третьякова с трапа самолета.

В воскресенье, 29 июля, в аэропорту Шереметьево задержан адвокат Игоря Третьякова, объявленный в розыск по делу НПО имени Лавочкина. Его подозревают в соучастии в мошеннической схеме, по которой было похищено 330 миллионов «Роскосмоса».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на супругу Игоря Третьякова.

«Как только мы с Игорем Анатольевичем спустились по трапу из самолета, примерно в 20:40, к нам подошли шесть мужчин в штатском и попросили моего мужа проследовать за ними. Больше я его не видела», — рассказала Екатерина Третьякова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», бывший директор златоустовского машиностроительного завода, ныне действующий гендиректор АО «НПО имени Лавочкина» Сергей Лемешевский, его непосредственная подчиненная, глава дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы – адвокат Игорь Третьяков обвиняются хищении денежных средств государственной корпорации «Роскосмос» путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО.

Лемешевский и Авареньянова 27 июля были арестованы. Третьяков успел скрыться от следствия.