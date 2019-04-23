В школах Кусинского района работали люди с уголовным прошлым. Прокуроры Челябинской области добились устранения нарушений трудового законодательства в образовательных организациях.

Прокуратурой Кусинского района было установлено, что в образовательной организации работалаучитель иностранного языка, которая в 2006 году привлекалась к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности.

«Аналогичные нарушения трудового законодательства и законодательства об образовании выявлены при проверке другого образовательного учреждения, где осуществлял трудовую деятельность водитель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за истязание и угрозу убийством. Кроме того, в данной школе осуществляла трудовую деятельность завхоз, которая приговором суда осуждена к условному сроку статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В нарушение трудового законодательства руководитель образовательной организации своевременно не отстранила указанных работников от работы. Она оштрафована на три тысячи рублей.